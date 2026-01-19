Ισπανία: Συνδικάτο μηχανοδηγών είχε προειδοποιήσει για ζημιά στις σιδηρογραμμές για τις αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας - Real.gr

Συνδικάτο μηχανοδηγών στην Ισπανία είχε προειδοποιήσει τον περασμένο Αύγουστο με επιστολή του προς τη σιδηροδρομική εταιρεία ADIF για σοβαρή φθορά σε σιδηρογραμμές που χρησιμοποιούν οι αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένης αυτής στην οποία συγκρούσθηκαν χθες, Κυριακή (18/1), δύο τρένα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που είδε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Λακκούβες, εξογκώματα και ανισορροπίες στις γραμμές ηλεκτροδότησης πάνω από τις αμαξοστοιχίες προκαλούν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα, αναφέρεται στην επιστολή που δημοσιοποιήθηκε μέσω του X και επιβεβαιώθηκε στο Reuters από ένα μέλος του συνδικάτου SEMAF, ενώ προστίθεται ότι μηχανοδηγοί ενημέρωναν «καθημερινά» την εταιρεία για τις ανησυχίες τους.

Ακόμα οι μηχανοδηγοί ζητούσαν τη μείωση της μέγιστης ταχύτητας σε αυτές τις γραμμές με όριο τα 250 χλμ./ώρα έως ότου το δίκτυο προσαρμοστεί ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, χωρίς ωστόσο να αναληφθεί κάποια δράση.

#EXCLUSIVA | Un comunicado de los maquinistas en agosto alertó a Adif de los “baches” y “garrotes” de la línea de Adamuz pero Transportes lo ignoró. Los trabajadores hablaban de “degradación profunda y acelerada del material” y pedían actuar de inmediato. Es una negligencia… pic.twitter.com/cHklxiNIFY — Vito Quiles (@vitoquiles) January 19, 2026

Αναλυτικά η επιστολή

«Σας γνωστοποιώ τη βαθιά μας ανησυχία για τη γενική κατάσταση των γραμμών και ιδίως των γραμμών 010, 030, 040 και 050 του δικτύου υψηλής ταχύτητας. Οι μηχανοδηγοί που εργάζονται καθημερινά σε αυτές τις γραμμές αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, όπως λακκούβες, εξογκώματα, ανισορροπίες στις γραμμές ηλεκτροδότησης πάνω από τις αμαξοστοιχίες κ.α., τα οποία προκαλούν έλλειψη αξιοπιστίας στα ταξίδια τόσο για τους επιβάτες όσο και για τους μηχανοδηγούς.

Ως συνέπεια της κατάστασης αυτών των γραμμών, παρατηρείται μια βαθιά και επιταχυνόμενη φθορά προκαλώντας συχνές βλάβες, όπως για παράδειγμα αστάθεια στην τροχιά, ζημιές στη δομή των τρένων κ.λπ. Οι συνάδελφοί μας μηχανοδηγοί, τους οποίους εκπροσωπούμε, από τις διάφορες σιδηροδρομικές εταιρείες, αναφέρουν καθημερινά το πρόβλημα αυτό στους υπεύθυνους κυκλοφορίας της ADIF, χωρίς να λαμβάνονται μέτρα.

Η SEMAF, ως το πιο αντιπροσωπευτικό επαγγελματικό συνδικάτο εντός της ομάδας, στις διάφορες σιδηροδρομικές εταιρείες, ζητά τη μείωση της μέγιστης ταχύτητας σε αυτές, θέτοντας ως όριο τα 250 χλμ./ώρα. Το μέτρο αυτό θα πρέπει να παραταθεί χρονικά έως ότου το δίκτυο προσαρμοστεί ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί με μεγαλύτερη ταχύτητα. Ελπίζουμε ότι θα ληφθούν αμέσως τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων και των επιβατών».

Η ADIF δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.