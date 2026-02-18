Quantcast
Ισπανία: Συνελήφθη ο «άνδρας με τα χίλια ονόματα» που καταζητείται στο Περού - Real.gr
Ισπανία: Συνελήφθη ο «άνδρας με τα χίλια ονόματα» που καταζητείται στο Περού

03:30, 18/02/2026
Ισπανία: Συνελήφθη ο «άνδρας με τα χίλια ονόματα» που καταζητείται στο Περού

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη ενός άνδρα που καταζητείται στο Περού, ο οποίος είχε γίνει ευρέως γνωστός ως «ο άνδρας με τα χίλια ονόματα».

Ο καταζητούμενος, μέλος της περουβιανής συμμορίας «Los Terribles del 17» που εμπλέκεται σε βίαια εγκλήματα, συνελήφθη στη Μαδρίτη έπειτα από μήνες ερευνών, αναφέρει η ανακοίνωση της ισπανικής αστυνομίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο συλληφθείς είχε καταστρέψει οικειοθελώς τα δακτυλικά του αποτυπώματα και χρησιμοποιούσε κλεμμένη ταυτότητα άλλου.

Το 2012 είχε αποδράσει μαζί με συγκρατούμενούς του από τη φυλακή υψίστης ασφαλείας της Τσαγιαπάλκα, στο νότιο Περού. Το 2024 συνελήφθη ξανά και στην κατοχή του βρέθηκαν ένας εκρηκτικός μηχανισμός και πυρομαχικά, ενισχύοντας τις υποψίες για εμπλοκή του σε «συμβόλαια θανάτου» και απαγωγές για λύτρα. Κατάφερε όμως να διαφύγει, για ακόμη μια φορά, καταφεύγοντας στην Ισπανία.

Ο συλληφθείς αναμένεται να εκδοθεί προσεχώς στο Περού προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

