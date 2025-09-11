Ισπανία: Το κοινοβούλιο έβαλε στο συρτάρι νομοσχέδιο για μείωση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας - Πλήγμα στην κυβέρνηση Σάντσεθ - Real.gr

Quantcast
Ισπανία: Το κοινοβούλιο έβαλε στο συρτάρι νομοσχέδιο για μείωση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας – Πλήγμα στην κυβέρνηση Σάντσεθ

12:00, 11/09/2025
Η κάτω βουλή του ισπανικού κοινοβουλίου έβαλε στο συρτάρι νομοσχέδιο που θα μείωνε κατά 2-1/2 ώρες τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας, καταφέροντας άλλο ένα πλήγμα στην υπό τους Σοσιαλιστές εύθραυστη κυβέρνηση μειοψηφίας, η οποία αγωνίζεται για να περάσει από ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχει υποσχεθεί.

Στην ψηφοφορία που διεξήχθη αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ, αντιπολιτευόμενοι βουλευτές ενώθηκαν με το περιφερειακό καταλανικό κόμμα Junts κατά του νομοσχεδίου αυτού που υποστήριζαν η υπουργός Εργασίας Γιολάντα Ντίαθ και τα κύρια εργατικά συνδικάτα, εμποδίζοντας τη συζήτησή του.

Εντούτοις η Ντίαθ δήλωσε πως θα εισαγάγει και πάλι το μέτρο αυτό, με το οποίο μειώνεται το ανώτατο όριο εβδομαδιαίων ωρών εργασίας σε 37-1/2 από τις 40 που είναι σήμερα -μισή ώρα λιγότερη την ημέρα- και χαρακτήρισε «ακατανόητο» το βέτο του Junts.

Το Junts, ένα κόμμα που θεωρείται φιλικό προς τον κόσμο των επιχειρήσεων και επιδιώκει την απόσχιση της Καταλονίας από την Ισπανία, αλλά μερικές φορές υποστηρίζει την κεντρική κυβέρνηση, ενώθηκε με το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό Vox σχηματίζοντας πλειοψηφία 178 προς 170.

Αντίπαλοι του νομοσχεδίου υποστήριξαν ότι οι μικρές επιχειρήσεις και οι αγρότες δεν θα μπορέσουν να επωμισθούν τα υψηλότερα κόστη που θα προκαλέσει η πολιτική αυτή, με αποτέλεσμα να υπάρξουν απώλειες θέσεων εργασίας και να τεθεί σε κίνδυνο το κράτος πρόνοιας.

