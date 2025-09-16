Ισπανία: Το ΥΠΕΞ κάλεσε την επιτετραμμένη της ισραηλινής πρεσβείας για να διαμαρτυρηθεί για τα σχόλια εις βάρος του Σάντσεθ - Real.gr

Το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε σήμερα την επιτετραμμένη της ισραηλινής πρεσβείας στη Μαδρίτη για να διαμαρτυρηθεί για τα σχόλια που έκανε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ για τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

Ο Σάαρ χαρακτήρισε τον Σάντσεθ “αντισημίτη και ψεύτη” σε χθεσινή του ανάρτηση στο Χ έπειτα από την υποστήριξη που πρόσφερε ο Ισπανός πρωθυπουργός στις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στη Μαδρίτη, οι οποίες οδήγησαν στη διακοπή της τελευταίας φάσης του Ποδηλατικού Γύρου της Ισπανίας (La Vuelta).

“Σήμερα το πρωί το υπουργείο Εξωτερικών θα καλέσει την επιτετραμμένη της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ισπανία για να διαμαρτυρηθεί για τις απαράδεκτες δηλώσεις και τις θέσεις του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών σε σχέση με την Ισπανία και τον πρωθυπουργό”, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα που ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες καλεί την επιτετραμμένη για να διαμαρτυρηθεί για σχόλια που έκανε η ισραηλινή κυβέρνηση.

Η αριστερή ισπανική κυβέρνηση υπήρξε μια από τις πιο επικριτικές ευρωπαϊκές φωνές κατά της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τα αντίποινά του κατά της Λωρίδας της Γάζας σε απάντηση στην επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το Ισραήλ δεν έχει πρεσβευτή στην Ισπανία από τότε που η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αναγνώρισε παλαιστινιακό κράτος το 2024. Η Μαδρίτη ανακάλεσε επίσης τον πρεσβευτή της στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών αφού η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα μέτρα που αποσκοπούν στο «να τερματιστεί η γενοκτονία στη Γάζα».

Η επιτετραμμένη της ισραηλινής πρεσβείας Ντάνα Έρλιχ κλήθηκε ήδη την περασμένη Παρασκευή, αφού ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Σάντσεθ ότι υποκινεί γενοκτονία εναντίον του Ισραήλ.