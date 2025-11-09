Ισπανία: Τρεις νεκροί στην Τενερίφη, θαλασσοταραχή γύρω από το νησί - BINTEO - Real.gr

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Σάββατο σε διακριτά δυστυχήματα που οφείλονταν στη θαλασσοταραχή γύρω από το πολύ τουριστικό νησί Τενερίφη της Ισπανίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ελικόπτερο διακόμισε άνδρα που έπεσε στο νερό σε ακτή στην παραλία Λα Γουάντσα (βόρεια), όμως το θύμα κηρύχτηκε νεκρό με την άφιξή του στο νοσοκομείο, υπέκυψε εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων που υπέστη, σύμφωνα με την υπηρεσία διάσωσης.

Νωρίτερα, το πτώμα άνδρα βρέθηκε να επιπλέει κοντά στην παραλία Ελ Καμπέθο, στο νότιο τμήμα της νήσου. Διασώστες και μέλη των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, αλλά διαπίστωσαν τον θάνατό του επιτόπου.

Ακόμη, μεγάλο κύμα στο Πουέρτο δε λα Κρουθ, στη βόρεια Τενερίφη, παρέσυρε 10 ανθρώπους στη θάλασσα. Η αστυνομία και διερχόμενοι κατάφεραν να περισυλλέξουν την ομάδα, όμως γυναίκα που υπέστη έμφραγμα δεν κατορθώθηκε να διατηρηθεί στη ζωή.

🔴Recursos de emergencias intervienen en el muelle de Puerto de la Cruz, Tenerife, después de que varias personas cayeran al agua por un golpe de mar. ➡️El SUC confirma el fallecimiento de una mujer y nueve personas heridas, 3 de ellas graves. 📡https://t.co/Rkqwj1bDAm pic.twitter.com/7llhjfDEfK — La Radio Canaria (@laradiocanaria) November 8, 2025

Άλλοι εννιά άνθρωποι τραυματίστηκαν, τρεις από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Personal del #SUC asiste a 6 heridos al caer al agua tras un golpe de mar en la costa de Santa Cruz de #Tenerife ➡️Uno de ellos fue trasladado al hospital en helicóptero medicalizado. Intervinieron @PoliciaLocalSC y @policia https://t.co/RrA6iqjl45 pic.twitter.com/L4gQsOEjuH — 112 Canarias (@112canarias) November 8, 2025

Τα Κανάρια Νησιά, ισπανικό αρχιπέλαγος μέρος του οποίου είναι η Τενερίφη, στα ανοικτά των βορειοδυτικών ακτών της Αφρικής, παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας της επικίνδυνης κατάστασης στις ακτές τους. Οι αρχές έχουν καλέσει τον πληθυσμό να αποφεύγει να πηγαίνει σε παραλίες ή προκυμαίες και να ακολουθεί τις οδηγίες των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP