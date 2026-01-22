Ισπανία: Τρένο συγκρούστηκε με γερανό στην Καρταχένα – Αναφορές για τραυματίες - Real.gr

Τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά όταν ένα συρμός του προαστιακού συγκρούστηκε με έναν γερανό εργοταξίου στη νοτιοανατολική Ισπανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα, εκ των οποίων ένα σοβαρά, σύμφωνα με όσα ανέφερε η κρατική τηλεόραση TVE την Πέμπτη.

Το περιστατικό σύμφωνα με την El Pais συνέβη στο Αλούμπρες, μια περιοχή της Καρταχένα της περιφέρειας Μούρθια.

Choque de tren linea FEVE Cartagena Los Nietos con heridos

Σύμφωνα με τη δήμαρχο της πόλης, Νοέλια Αρόγιο, το Κέντρο Εκτάκτων Αναγκών της Μούρθια έλαβε ειδοποίηση για το ατύχημα από τη Renfe λίγο μετά το μεσημέρι. «Δεν υπήρξε εκτροχιασμός και κανείς δεν παγιδεύτηκε στο τρένο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι κανένα βαγόνι δεν ανατράπηκε.