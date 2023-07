Ισπανία: Aνεξέλεγκτη η δασική πυρκαγιά στο νησί Λα Πάλμα - Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν - Βίντεο

Δέκα εναέρια μέσα και 300 πυροσβέστες στο έδαφος προσπάθησαν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά στο νησί, το οποίο σχηματίζει τμήμα του ισπανικού αρχιπελάγους στα ανοιχτά των ακτών της δυτικής Αφρικής.

Τουλάχιστον 13 σπίτια καταστράφηκαν καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν, δήλωσε ο πρόεδρος των Καναρίων Νήσων Φερνάνδο Κλαβίχο.

Wildfires in La Palma continue:

A wildfire on the Spanish island of La Palma has led to the evacuation of approximately 2,000 people amid a scorching heat wave in Spain. The fire has destroyed around 4,500 hectares (11,120 acres) of land and caused the destruction of 12 houses.… pic.twitter.com/4eIWdyCO6F