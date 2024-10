Ισπανία: Βιβλική καταστροφή από τις φονικές πλημμύρες - Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών

Στη διάρκεια της νύχτας, ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της κοινότητας της Βαλένθια, ο Κάρλος Μονθόν, δήλωσε ότι στην περιοχή έχει εντοπιστεί αδιευκρίνιστος αριθμός πτωμάτων, αλλά δεν ανέφερε αριθμό «από σεβασμό στις οικογένειες». «Αντιμετωπίζουμε μια άνευ προηγουμένου κατάσταση, που κανένας δεν έχει ξαναδεί», πρόσθεσε, ενώ σήμερα σημείωσε ότι κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται απομονωμένοι σε περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει πρόσβαση.

Τίποτε ωστσόσο δεν είχε επιτρέψει να προβλεφθεί ένας τέτοιος αριθμός θυμάτων, που καθιστά τις πλημμύρες αυτές τις πιο φονικές στην Ισπανία από τον Αύγουστο του 1996.

