Ισπανία: Δέκα νεκροί από την πυρκαγιά σε 14ώροφο συγκρότημα διαμερισμάτων στη Βαλένθια

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι κατά την πρώτη επιθεώρηση (του χώρου) από τους αστυνομικούς του εγκληματολογικού τμήματος εντοπίστηκαν δέκα πτώματα» είπε στους δημοσιογράφους η περιφερειάρχης Πιλάρ Μπερναμπέ.

Νωρίτερα, οι αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και 14 αγνοούμενους.

The developer of the block in #Valencia has confirmed it was over clad in a ‘ventilated’ polyurethane aluminium coated material. Apparently banned in Spain since 2019, but not yet removed. The Firefighters no doubt faced an impossible fight against rapid spread as at #Grenfellpic.twitter.com/aPEIB5yHUq