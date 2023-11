Ισπανία: Διαδηλώσεις εναντίον της προτεινόμενης αμνήστευσης των Καταλανών αυτονομιστών

Η συμφωνία προκάλεσε αναταραχή σε όλη τη χώρα, με τους συντηρητικούς αντιπάλους του Σάντσεθ να τον κατηγορούν ότι έβαλε σε κίνδυνο το κράτος δικαίου για το δικό του πολιτικό όφελος.

«Δεν θα σωπάσουμε μέχρι να γίνουν νέες εκλογές», δήλωσε ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος (PP) Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό στο πλήθος που συγκεντρώθηκε στην πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ στη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με τις αρχές, 80.000 άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους στη Μαδρίτη, ενώ το PP, που είχε καλέσει για διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία, εκτίμησε ότι ο συνολικός αριθμός ήταν πιο κοντά στο ένα εκατομμύριο.

Πολλοί κρατούσαν σημαίες της Ισπανίας και της ΕΕ, καθώς και πανό με συνθήματα όπως «Σεβαστείτε το Σύνταγμα».

«[Ο Σάντσεθ] πρόδωσε τη συνύπαρξη, τη δημοκρατία... δεν μπορεί να συνεχίσει να κυβερνά», δήλωσε ο 38χρονος Τόμας Πέρεθ, τραπεζικό στέλεχος, κρατώντας μια πικέτα με το σύνθημα «Σάντσεθ, προδότη».

«Πολλοί άνθρωποι που ξέρω οι οποίοι ψήφισαν τους Σοσιαλιστές αισθάνονται πλήρως απογοητευμένοι επειδή... ο Σάντσεθ δεν είπε ποτέ ότι η αμνηστία θα ήταν μέρος του προγράμματός του», δήλωσε η Ιμακουλάδα Χεράνθ Κάστρο, 64 ετών.

