Ισπανία: Ενας νεκρός και δύο αγνοούμενοι από τις σφοδρές βροχοπτώσεις - Πλημμύρισε το μετρό, κατέρρευσαν γέφυρες - ΒΙΝΤΕΟ

Στην κοινότητα Αλντέα ντε Φρέσνο, στην περιφέρεια της Μαδρίτης, αγνοείται η τύχη ενός πατέρα και του γιού του, αφού το όχημά τους παρασύρθηκε από τα ύδατα ποταμού που υπερχείλισε, σύμφωνα με τον Χαβέρ Τσιβίτε, εκπρόσωπο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Μαδρίτης.

«Ερευνάμε τον ποταμό προσπαθώντας να εντοπίσουμε το όχημα», διευκρίνισε ο Τσιβίτε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση και αναφερόμενος στο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε σήμερα τα χαράματα.

Spain advised thousands of residents to remain indoors as incessant rains caused flash floods in and around Madrid city#world#spain#flood#viral#madridpic.twitter.com/QOxyFU4iHh