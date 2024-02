Ισπανία: Για δεύτερη ημέρα οι αγρότες στους δρόμους - ΒΙΝΤΕΟ

«Ορισμένες χώρες δεν σέβονται τους κανόνες, δεν διαθέτουν ελέγχους ποιότητας», λέει ο Χουάν που καλλιεργεί λεμόνια στην Ανδαλουσία και βρίσκεται σε οδόφραγμα μπροστά από την είσοδο του λιμανιού της Μάλαγα.

Οι τρέχουσες τιμές των λεμονιών έχουν καταστρέψει φέτος τη δουλειά του.

#BREAKING#Spain#Barcelona

NEW – Spanish #Farmers Uprising: Tractors heading right now towards Barcelona to put pressure on the govt, who is implementing the NWO Agenda 2030 against the people #FarmersProtest2024#FarmersProtest#WEFAgenda2030#WEFAgenda2030pic.twitter.com/TzuNFe7iw4