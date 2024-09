Ισπανία: Η στιγμή που καρχαρίας κάνει κύκλους γύρω από καγιάκ - Πώς τον έδιωξε ο άνδρας

Στο βίντεο ο καρχαρίας διακρίνεται να κάνει κύκλους γύρω από τον καγιάκερ που έχει αρχίσει να αγχώνεται από την παρουσία του. Σε κάποιο σημείο μάλιστα, ο άντρας χτύπησε το θηρίο με το κουπί του για να το απομακρύνει. Ωστόσο, ο σφυροκέφαλος καρχαρίας επιστρέφει. Ο άντρας αρχίζει να ανησυχεί ότι ο καρχαρίας προσπαθεί να ανατρέψει το καγιάκ του και να τον ρίξει στη θάλασσα και ακούγεται στο βίντεο να του λέει «μπαστ@@@@ φύγε». Αλλά μετά από ένα άλλο χτύπημα, το τρομακτικό πλάσμα ευτυχώς απομακρύνθηκε.

Kayaker fights off hammerhead shark using his paddle after beast stalked him off Canary Islands pic.twitter.com/VUU6sEaxQN