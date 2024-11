Ισπανία: Η χώρα μετρά τις πληγές της μετά τις φονικές πλημμύρες - Πάνω από 200 οι νεκροί

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε ένα γηροκομείο που επλήγη από τις φονικές πλημμύρες ζούσαν 123 άνθρωποι και το βράδυ της Τρίτης σώθηκαν όλοι καθώς το προσωπικό κατάφερε να τους μεταφέρει έγκαιρα στον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Κάτοικοι της περιοχής, κοντά στο εν λόγω γηροκομείο ανέφεραν ότι νωρίτερα σήμερα οι Αρχές ανέσυραν 40 άτομα από τούνελ που πιθανόν είχαν ακινητοποιηθεί μέσα στα αυτοκίνητά τους. Μέχρι στιγμής ο δραματικός απολογισμός των νεκρών έχει στους 205.

