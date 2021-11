Ισπανία - κορωνοϊός: Άδεια για δοκιμές δεύτερης φάσης έλαβε το εμβόλιο του Hipra

"Δείχνει πως η Ισπανία μπορεί να τοποθετηθεί στην πρώτη γραμμή της απόκρισης απέναντι στην COVID", είπε, και προσέθεσε πως η κυβέρνηση επιχορήγησε με 15 εκατ. ευρώ την ανάπτυξη του σκευάσματος.

Η Hipra, ένα φαρμακευτικό εργαστήριο το οποίο κυρίως δραστηριοποιείται στην έρευνα και παρασκευή κτηνιατρικών εμβολίων, εργάζεται σε δύο εμβόλια κατά της COVID-19.

Το ένα από αυτά βασίζεται στην ίδια τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιείται σε εμβόλια που παρασκευάστηκαν από την Pfizer και τη Moderna, ενώ το δεύτερο, το οποίο έλαβε μόλις την άδεια για δοκιμές, χρησιμοποιεί μια ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη όπως εκείνην της Novavax, μιας φαρμακοβιομηχανίας με έδρα τις ΗΠΑ.

Η Hipra ανέφερε στον ιστότοπό της πως προβλέπει ότι θα είναι σε θέση να παραγάγει 600 εκατ. δόσεις το 2022 και να παραγάγει διπλάσιο αριθμό δόσεων το επόμενο έτος.

