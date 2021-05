Ισπανία-Μαρόκο: Περισσότεροι από 2.700 μετανάστες έφθασαν στη Θέουτα μέσα σε μια μέρα - BINTEO

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/φωτο-βίντεο twitter

Οι πρώτες αφίξεις έγιναν από μετανάστες που είχαν αναχωρήσει μέσα στη νύχτα από ακτές που βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα νοτίως της Θέουτα, δήλωσε εκπρόσωπος της νομαρχίας της Θέουτα επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για έναν πρωτόγνωρο αριθμό.

Κανένας από αυτούς τους μετανάστες δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί και "είναι καλά στην υγεία τους", πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Κατά την άφιξή τους στο ισπανικό έδαφος, συνελήφθησαν.

Μια πρώτη ομάδα εκατό ανθρώπων αποτελούμενη κυρίως από νεαρούς άνδρες αλλά και παιδιά και γυναίκες είχε εντοπιστεί νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μερικοί χρησιμοποίησαν φουσκωτά σωσίβια, άλλοι φουσκωτές βάρκες και άλλοι περπάτησαν εκεί όπου η θάλασσα "είχε τραβηχτεί".

Στα τέλη Απριλίου, εκατό μετανάστες είχαν ήδη φθάσει στη Θέουτα κολυμπώντας από το Μαρόκο κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου, κατά ομάδες των 20 έως 30 ατόμων. Η πλειονότητα αυτών απελάθηκε τότε στο Μαρόκο.

Αυτές οι αφίξεις μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα σημειώνονται σε μια συγκυρία διπλωματικών εντάσεων μεταξύ της Μαδρίτης και του Ραμπάτ.

Το Μαρόκο, βασικός σύμμαχος της Μαδρίτης στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, κάλεσε στα τέλη Απριλίου τον Ισπανό πρεσβευτή στο Ραμπάτ για να εκφράσει την "αγανάκτησή του" για την υποδοχή στην Ισπανία για να νοσηλευτεί, του Μπραχίμ Γάλι, αρχηγού του κινήματος ανεξαρτησίας της δυτικής Σαχάρας, του Μετώπου Πολισάριο.

Η σύγκρουση στη δυτική Σαχάρα, πρώην ισπανική αποικία που χαρακτηρίζεται ως "μη αυτόνομο έδαφος" από τα Ηνωμένα Έθνη ελλείψει οριστικής διευθέτησης, μαίνεται τα τελευταία 45 και πλέον χρόνια μεταξύ του Μαρόκου και του Μετώπου Πολισάριο, που υποστηρίζεται από την Αλγερία.

Το Πολισάριο ζητεί δημοψήφισμα αυτοδιάθεσης ενώ το Ραμπάτ, που θεωρεί τη Σαχάρα 'εθνικό ζήτημα", προτείνει αυτονομία υπό την κυριαρχία του.

Μετανάστες προσπαθούν συχνά να φτάσουν στη Θέουτα κολυμπώντας ή σκαρφαλώνοντας στους ψηλούς συνοριακούς φράκτες που χωρίζουν τον θύλακα από το Μαρόκο.

Η Θέουτα και η Μελίγια, ο άλλος ισπανικός θύλακας που βρίσκεται στις ακτές του Μαρόκου, αποτελούν τα μόνα χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική.

400 North African migrants just successfully stormed the border separating #Morocco and the Spanish enclave #Ceuta. 700 boat migrant also arrived to #Spain in the past 24h. 1110 new future EU citizens in just one day! How many entered #Italy & #Greece?? pic.twitter.com/VgbVzXiwp3