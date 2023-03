Ισπανία: Με εκχιονιστικά ανοίγουν τους δρόμους στη Μαγιόρκα, όπου πολλοί οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα χιόνια

«Ζητάμε από τους κατοίκους να μην βγαίνουν έξω για να πάνε στα χιόνια, είτε με αυτοκίνητο είτε με τα πόδια. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε τις υπηρεσίες να λειτουργήσουν για να διασώσουμε τους ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί» ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση των Βαλεαρίδων, οι τοπικές αρχές, σε συνεργασία με τις δυνάμεις ασφαλείας, προσπαθούν να φτάσουν στο καταφύγιο Κούμπερ, στο Φοντ δελ Νογκέρ και στον δρόμο του Σα Καλόμπρα για να απεγκλωβίσουν όσους παραμένουν ακόμη εκεί.

A favourite destination for Brits in the summer, but the island of Majorca has been hit hard by #StormJuliette

- Record rainfall. 175mm in a day at Atrá

- 75mph wind gusts

- 10m waves reported west of the island

- Disruptive snowfall ????https://t.co/vMbli16K4p Matt pic.twitter.com/KhdO3lAGMS