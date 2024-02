Ισπανία: Μεγάλη πυρκαγιά σε 14ώροφο συγκρότημα κατοικιών στη Βαλένθια - Βίντεο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TVE, τουλάχιστον επτά τραυματίες – συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών – διακομίστηκαν με εγκαύματα ή αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομείο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Η δήμαρχος Μαρία Χοσέ Καταλά απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να μείνουν μακριά από την περιοχή ώστε να διευκολύνουν το έργο πυροσβεστών και διασωστών.

Ένας άνδρας που μένει στον δεύτερο όροφο του κτιρίου είπε στη La Sexta ότι οι φλόγες αυξήθηκαν γρήγορα μετά την έναρξη της πυρκαγιάς.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε σε 10 λεπτά», είπε, προσθέτοντας ότι υλικό στην πρόσοψη του κτιρίου μπορεί να προκάλεσε την εξάπλωση της φωτιάς.

Μια γυναίκα είπε στο TVE ότι είδε πυροσβέστες να προσπαθούν να σώσουν έναν έφηβο παγιδευμένο στον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν γύρω στις 17:30 τοπική ώρα. Στην περιοχή έχει δημιουργηθεί νοσοκομείο πεδίου σε περίπτωση τραυματιών, ανέφερε το RTVE.

UPDATE: A massive fire has engulfed a 14-story building in Valencia's El #Campanar neighborhood in Spain since approximately 5:30 PM.

Fire crews are working to rescue at least two individuals trapped on a balcony while flames surround them. One person has jumped from the… pic.twitter.com/gxZOf4AfGa