Ισπανία: Πρόβατα γέμισαν οι δρόμοι της Μαδρίτης

Η διαδρομή θα τους πέρναγε μέσα από ήσυχα τοπία της υπαίθρου πριν από κάποιους αιώνες, όμως σήμερα πρέπει να διασχίσουν την πολύβουη πόλη.

«Είναι θαυμάσια. Έρχομαι κάθε χρόνια και αυτή είναι η πρώτη φορά που πήρα τα παιδιά, επομένως είναι φανταστικά», είπε η 39χρονη Γκρασιέλα Γκονσάλες.

Οι βοσκοί, ντυμένοι με παραδοσιακές ενδυμασίες, συνόδευαν τα κοπάδια τους υπό τους ήχους φολκ μουσικής και χόρευαν

Και τα παιδιά έδειχναν να απολαμβάνουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα ζώα.

«Μπορούμε κάποιες φορές να τα αγγίζουμε», δήλωσε η Κάρμεν Ιγκλέσιας, ηλικίας 8 ετών, η οποία παρακολουθούσε το θέαμα μαζί με τον πατέρα της και τον εξάχρονο αδελφό της Νόα.

The sheep (and occasional goats) are taking over the streets of Madrid! ?? pic.twitter.com/Ht6kVQUNSn