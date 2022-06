Ισπανία: Στις φλόγες χιλιάδες στρέμματα δάσους εν μέσω καύσωνα - Εκκενώθηκε το πάρκο Πουί ντου Φου - Βίντεο

Άλλη μια πυρκαγιά ξέσπασε δίπλα στο πάρκο Πούι ντου Φου, κοντά στο Τολέδο και οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του χώρου, απομακρύνοντας επισκέπτες και εργαζομένους. «Η διεύθυνση του πάρκου αποφάσισε να εκκενώσει τον χώρο και να ματαιώσει τη βραδινή παράσταση, για λόγους ασφαλείας», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

#Spain. Approximately 8,500 to 9,000 hectares have burned. The forest fires are raging:

??Artesanato de Segre ( #Lleida)

??Castellar de la Ribera (Lleida)

??Leyre ( #Navarra)

??Riofrio de Aliste ( #Zamora)#spainforestfire#ClimateEmergency#climatecrisis#chemtrailspic.twitter.com/1yy8X1z8EJ