Ισπανία: Την «πνίγει» η αφρικανική σκόνη

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία είχε προειδοποιήσει για το φαινόμενο πριν λίγα 24ωρα, με τις αρχές να συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να φορούν μάσκες προστασίας. Παράλληλα η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Το πρωί βρήκε τους Ισπανούς να βλέπουν ένα στρώμα κόκκινης-πορτοκαλί σκόνης να καλύπτει βεράντες, δρόμους και αυτοκίνητα.

IN A HAZE: The skies above parts of Spain turned orange as a storm brought dust from the Sahara to the country. https://t.co/Ljno52LiB3pic.twitter.com/JQVDdyHhce