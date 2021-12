Ισπανία: Χιλιάδες «Άγιοι Βασίληδες» σε φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου στη Μαδρίτη - Βίντεο

Κάποιοι δρομείς προτίμησαν, αντί για το παραδοσιακό κόκκινο παντελόνι του Άγιου Βασίλη, ένα αθλητικό σορτσάκι, ενώ πολλοί φορούσαν την προστατευτική μάσκα λόγω της πανδημίας.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους και τουλάχιστον 2.910 κτίρια και φυτείες μπανάνας έχουν καταστραφεί στην Λα Πάλμα, το πέμπτο μεγαλύτερο νησί των Καναρίων Νήσων.

Το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα ξεκίνησε να εκτοξεύει λάβα τον Σεπτέμβριο, αλλά οι επιστήμονες είπαν την περασμένη εβδομάδα ότι αναμένεται να σταματήσει η δραστηριότητά του.

Δείτε βίντεο από τον αγώνα δρόμου:

Thousands of runners dressed in Santa costumes have run through Madrid to raise money for multiple sclerosis sufferers. #TenNewspic.twitter.com/9x0IjWGgMX