Ισπανία: Χιλιάδες εθελοντές στις επιχειρήσεις καθαρισμού μετά τις φονικές πλημμύρες

Valencia’s City of Arts and Sciences transitions from opera to the nerve center for flood cleanup after catastrophic floods claim 207 lives. Volunteers gather as authorities plan a coordinated effort. #ValenciaFloods #SpainFlooding pic.twitter.com/iww0vuoOyB

Χθες, η αυθόρμητη προσέλευση χιλιάδων εθελοντών δυσκόλεψε την πρόσβαση των επαγγελματιών διασωστών σε κάποιες περιοχές, με αποτέλεσμα οι αρχές να εκπονήσουν σχέδιο για το πώς και πού μπορούν να βοηθήσουν οι άνθρωποι αυτοί.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναμενόταν σήμερα το πρωί να απευθύνει διάγγελμα στους Ισπανούς.

Σε κάποιες από τις περισσότερο πληγείσες περιοχές έχουν αναφερθεί περιστατικά λεηλασιών, καθώς δεν υπάρχουν καθόλου τρόφιμα ή νερό. Η αστυνομία ανακοίνωσε χθες ότι συνέλαβε 27 πρόσωπα για κλοπές σε καταστήματα και γραφεία στην περιοχή της Βαλένθια.

Dozens of volunteers have been seen leaving flood-hit areas of Torrent and Paiporta in the Valencia region following the clean-up efforts.https://t.co/EyhnWX7Y5Bpic.twitter.com/ClAClPNXFb