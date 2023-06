Ισπανική εταιρεία υποχρέωσε εργαζόμενους να δουλεύουν επί μια ώρα δίπλα σε νεκρή υπάλληλο

Η αγνώστων στοιχείων 57χρονη Inma παραπονέθηκε στους διευθυντές της στο τηλεφωνικό κέντρο που ανήκει στην Konecta στη Μαδρίτη ότι αισθανόταν άρρωστη. Έπαθε καρδιακή προσβολή και απεβίωσε λίγο μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών και την άφιξη της ομάδας ασθενοφόρων στο γραφείο. Οι συνάδελφοί της ανέφεραν στο εργατικό συνδικάτο CGT ότι τους συμβούλευσαν να “συνεχίσουν να εργάζονται” όταν ρώτησαν τη διοίκηση για το τι πρέπει να κάνουν όταν δέχονται κλήσεις από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Konecta έχει κατηγορηθεί από τα εργατικά συνδικάτα ότι αντιμετωπίζει τους εργαζομένους της “σαν ρομπότ” στα 200 τηλεφωνικά της κέντρα σε 24 χώρες. Ο David Sánchez, εκπρόσωπος του συνδικάτου USO, δήλωσε στην Telegraph ότι για τουλάχιστον 45 λεπτά μετά τον θάνατο του ατόμου, η εταιρεία δεν έλαβε κανένα μέτρο για να επιτρέψει στο προσωπικό να φύγει ή να εκτρέψει τις κλήσεις αλλού.

