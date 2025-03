Ισραήλ: Αφέθηκε ελεύθερος ο βραβευμένος με Όσκαρ παλαιστίνιος σκηνοθέτης Μπαλάλ - «Δέχτηκε χτυπήματα σε όλο του το σώμα» - Real.gr

Η ισραηλινή αστυνομία άφησε ελεύθερο χθες Τρίτη τον παλαιστίνιο σκηνοθέτη Χαμντάν Μπαλάλ, ο οποίος έλαβε νωρίτερα φέτος βραβείο Όσκαρ για την ταινία «No Other Land», μια μέρα μετά τη σύλληψή του αφού —σύμφωνα με ακτιβιστές και ανθρώπους με τον οποίους γύρισαν μαζί το ντοκιμαντέρ— έγινε στόχος επίθεσης εξτρεμιστών εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Σκοπός» της επίθεσης ήταν «να (με) σκοτώσουν», είπε ο σκηνοθέτης. «Αφού κερδίσαμε το Όσκαρ, δεν περίμενα πως θα δεχόμουν τέτοιες επιθέσεις», παραδέχτηκε.

Ο Μπάζελ Άντρα, επίσης βασικός συντελεστής της ταινίας, έδωσε στη δημοσιότητα μέσω X φωτογραφία του κ. Μπαλάλ μετά την απελευθέρωσή του στην οποία εικονίζεται καθώς του μετρούν την πίεση, με τα μάτια κλειστά και κηλίδες αίματος στη μπλούζα.

«Ο Χαμντάν αφέθηκε ελεύθερος και του παρέχονται φροντίδες (…) σε νοσοκομείο της Χεβρώνας. Δέχτηκε χτυπήματα σε όλο του το σώμα από στρατιώτες και εποίκους», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως «στρατιώτες του είχαν κλείσει τα μάτια και κράτησαν τα χέρια του δεμένα με χειροπέδες όλη τη νύχτα».

Σε ανακοίνωσή του χθες, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως τρεις παλαιστίνιοι «ύποπτοι» και ισραηλινός πολίτης συνελήφθησαν, διαψεύδοντας πως μέλη του συνέλαβαν κάποιον «μέσα σε ασθενοφόρο». Αναφέρθηκε σε «παλαιστίνιους τρομοκράτες» που «πέταγαν πέτρες» εναντίον «ισραηλινών πολιτών» και αυτοκινήτων με αντάλλαγμα να ξεσπάσει «συμπλοκή». Συμπλήρωσε πως τραυματίστηκε ισραηλινός πολίτης.

Τα γεγονότα εκτυλίχτηκαν στο χωριό Σουσίγια, στη νότια Δυτική Όχθη, παλαιστινιακή περιοχή κατεχόμενη από το Ισραήλ από το 1967, σύμφωνα με το Center for Jewish Nonviolence, μη κυβερνητική οργάνωση που εναντιώνεται στην κατοχή, μέλη της οποίας βρίσκονταν επιτόπου και τράβηξαν βίντεο.

Hamdan has been released and is currently in the hospital in Hebron receiving treatment. He was beaten by soldiers and settlers all over his body. The soldiers left him blindfolded and handcuffed throughout of military base last night. pic.twitter.com/Eis0J3CS24

— Basel Adra (@basel_adra) March 25, 2025