Ισραήλ: Αναχαίτισε και το τελευταίο σκάφος του στολίσκου για τη Γάζα – Βίντεο με το ρεσάλτο στο Marinette - Real.gr

Πλοία του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού ακινητοποίησαν πρίν από λίγο και το τελευταίο πλοίο του διεθνούς στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

«Να μην πλησιάσει στην εμπόλεμη ζώνη», προειδοποίησε νωρίτερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, ενώ το «Marinette» βρισκόταν περίπου 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Γάζας στις 03:50 ώρα Ελλάδας.

«Το Marinette συνεχίζει να πλέει, αλλά γνωρίζουμε τι μας περιμένει», έγραψαν νωρίτερα διοργανωτές του Global Sumud Flotilla για το σκάφος που έμεινε πίσω από τον υπόλοιπο στολίσκο λόγω μηχανικού προβλήματος και στο οποίο επιβαίνουν τουλάχιστον τρεις Τούρκοι ακτιβιστές.

#BREAKING 🚨 Israeli soldiers have boarded the Marinette of the #GlobalSumudFlotilla and taken the activists captive. The livestream ended abruptly after a soldier smashed the camera upon boarding. 🚢🇵🇸 pic.twitter.com/mQia5ZklY4 — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 3, 2025

Περισσότεροι από 400 ακτιβιστές που επέβαιναν σε 41 πλοία του Global Sumud Flotilla συνελήφθησαν από τον ισραηλινό στρατό και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ασντόντ, του νότιου Ισραήλ.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, μέσα σε διάστημα 12 ωρών δυνάμεις της μονάδας ναυτικών ειδικών επιχειρήσεων του Ισραήλ “Σαγέντ 13” επιβιβάστηκαν σε 41 σκάφη του στολίσκου που επιχειρούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Για τους 400 ακτιβιστές, πλέον έχει γίνει η μεταγωγή τους στη φυλακή».

Η μη κυβερνητική οργάνωση «Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα» (RSF) κατήγγειλε τη σύλληψη «περισσότερων από 20 διεθνών δημοσιογράφων» από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά την αναχαίτιση του διεθνούς στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας και ζήτησαν «την άμεση απελευθέρωσή τους».

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, δημοσιογράφοι μέσων ενημέρωσης από χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Τουρκία και το Κατάρ, επέβαιναν στα πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla.