Quantcast
Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε πύραυλος που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης - Real.gr
real player

Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε πύραυλος που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης

20:00, 16/09/2025
Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε πύραυλος που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης

Ο βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε λίγες ώρες μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα πως αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι από την Υεμένη.

Ο βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε λίγες ώρες μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης.

Συναγερμός σήμανε στην Ιερουσαλήμ και σε οικισμούς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Από τις 18 Μαρτίου, όταν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν ξανά επιθέσεις εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι Χούθι έχουν εκτοξεύσει από την Υεμένη 84 βαλλιστικούς πυραύλους και τουλάχιστον 37 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved