Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι ταυτοποίησε τη σορό ομήρου που παραδόθηκε χθες - Real.gr

Οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι ταυτοποίησαν τη σορό του ομήρου που τους παραδόθηκε χθες Παρασκευή από τη Χαμάς, την ώρα που η παλαιστινιακή οργάνωση πρέπει, με βάση τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας, να παραδώσει τις σορούς ακόμη 18 Ισραηλινών ομήρων.

Ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι «ενημέρωσε την οικογένεια του ομήρου Ελιάχου Μαργκαλίτ» για την επιστροφή των λειψάνων του στο Ισραήλ.

Ηλικίας 75 ετών, ο Ελιάχου Μαργκαλίτ σκοτώθηκε στο κιμπούτς Νιρ Οζ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, και η σορός του μεταφέρθηκε στη Γάζα, σύμφωνα με τον στρατό.

Το Ισραήλ δεν θα κάνει «συμβιβασμούς» και δεν θα φεισθεί καμίας προσπάθειας μέχρις ότου να επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι, μέχρι τον τελευταίο», τόνισε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η σορός του Μαργκαλίτ παραδόθηκε από τη Χαμάς στον ισραηλινό στρατό με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας, που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου έπειτα από δύο χρόνια πολέμου στη διάρκεια των οποίων η Γάζα έχει ισοπεδωθεί, η Χαμάς όφειλε να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατούσε, νεκρούς και ζωντανούς, το αργότερο ως τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 12:00.

Η παλαιστινιακή οργάνωση απελευθέρωσε εγκαίρως τους 20 εν ζωή ομήρους, αλλά από τη Δευτέρα ως σήμερα έχει παραδώσει στο Ισραήλ δέκα σορούς ομήρων από τις 28 που βρίσκονταν στη Λωρίδα της Γάζας.

Κάτω από τα ερείπια

Η Χαμάς τονίζει ότι «σέβεται τις δεσμεύσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία εκεχειρίας» και «θα συνεχίσει να εργάζεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανταλλαγής κρατουμένων», όπως δήλωσε χθες Παρασκευή ο εκπρόσωπος του κινήματος Χάζεμ Κάσεμ.

Ωστόσο ο ίδιος υπογράμμισε ότι «το ζήτημα των σορών είναι περίπλοκο και απαιτεί χρόνο», καθώς κάποιες από αυτές «είναι θαμμένες στα τούνελ» της οργάνωσης, τα οποία έχει καταστρέψει ο ισραηλινός στρατός, ενώ «άλλες παραμένουν κάτω από τα ερείπια κτιρίων που βομβάρδισε».

Για το Ισραήλ η καθυστέρηση αυτή αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας.

Από την πλευρά της η Χαμάς καταγγέλλει επίσης «πολλές παραβιάσεις της συμφωνίας» και κάνει λόγο για 28 νεκρούς από ισραηλινά πλήγματα μετά τη 10η Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι έπληξε «πολλούς τρομοκράτες» οι οποίοι πλησίαζαν τα ισραηλινά στρατεύματα στην περιοχή της Χαν Γιούνις.

Για να βοηθήσει στην αναζήτηση των σορών των ομήρων, μια ομάδα 81 μελών της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (Afad) αναμένει από χθες στην αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων με τη Γάζα.

«Είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης στα σύντριμμα», δήλωσε χθες Τούρκος αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι αποστολή τους είναι η αναζήτηση σορών «Ισραηλινών και Παλαιστίνιων» θυμάτων.

Η Πολιτική Προστασία της Γάζας ανακοίνωσε ότι αφότου τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας «περισσότερα από 280 πτώματα μαρτύρων έχουν εντοπιστεί κάτω από τα συντρίμμια». Οι τοπικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα εκτιμούν ότι περίπου 10.000 πτώματα παραμένουν θαμμένα στα ερείπια.

Περιορισμένη πρόσβαση

Στο μεταξύ η πρόσβαση στη Γάζα παραμένει περιορισμένη, καθώς το Ισραήλ ελέγχει όλες τις εισόδους στον θύλακα.

Η συμφωνία εκεχειρίας προβλέπει την επαναλειτουργία του κρίσιμης σημασίας συνοριακού περάσματος της Ράφα, μεταξύ της Αιγύπτου και της Γάζας.

Ο υπεύθυνος συντονισμού ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ εισήλθε χθες στη Λωρίδα της Γάζας και επισκέφθηκε αρτοποιείο το οποίο πλέον «έχει πρόσβαση σε καύσιμα και αλεύρι, γεγονός που του επιτρέπει να παράγει έως και 300.000 ψωμιά ημερησίως».

Ο ΟΗΕ κήρυξε στα τέλη Αυγούστου πολλές περιοχές της Γάζας σε κατάσταση λιμού, κάτι που διαψεύδει το Ισραήλ, και τώρα τονίζει ότι «θα χρειαστεί χρόνος» για να διορθωθεί η κατάσταση, όπως επεσήμανε χθες το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP). Παράλληλα η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ ζήτησε να επαναλειτουργήσουν όλα τα συνοριακά περάσματα ώστε «να πλημμυρίσει με τρόφιμα» η Λωρίδα της Γάζας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP