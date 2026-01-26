Ισραήλ: Ανακοίνωσε περιορισμένο άνοιγμα της διάβασης της Ράφα - Real.gr

Quantcast
09:02, 26/01/2026
Ισραήλ: Ανακοίνωσε περιορισμένο άνοιγμα της διάβασης της Ράφα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ EPA/ATEF SAFADI

Το Ισραήλ ανήγγειλε «περιορισμένο ξανάνοιγμα» της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, που προβλεπόταν να επαναλειτουργήσει βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου.

«Στο πλαίσιο του σχεδίου 20 σημείου του προέδρου (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ, το Ισραήλ αποδέχθηκε το περιορισμένο ξανάνοιγμα της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, αποκλειστικά για πεζούς, που θα υπόκειται σε ισραηλινό μηχανισμό πλήρους ελέγχου», ανέφερε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μέσω X.

 

