Ισραήλ - Χαμάς: Τις επόμενες ώρες η απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων - Real.gr

Λίγες ώρες απομένουν για την επιστροφή των 20 ζωντανών ομήρων στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ για την ειρήνευση στη Γάζα.

Το Τελ Αβίβ ανακοίνωσε επισήμως ότι η απελευθέρωση θα γίνει τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, και ακολούθως, μόλις επιστρέψουν όλοι οι όμηροι, θα δοθούν ως αντάλλαγμα οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, για τους οποίους και αναφέρθηκε εμπλοκή ως προς το αίτημα της Χαμάς για αποφυλάκιση υψηλόβαθμών στελεχών της με πρώτο τον Μαρουάν Μπαργούτι, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Την ώρα της απελευθέρωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται στο Ισραήλ, ενώ ακολουθεί η σύνοδος για τη Γάζα, στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου «παρών» στην υπογραφή της συμφωνίας, μεταξύ 20 ηγετών θα δώσει ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσκεκλημένος του Αμερικανού Προέδρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Παλαιστινιακής Αρχής στη Δυτική Όχθη, στην τελετή θα πρευρεθεί και ο Αμπού Αμπάς, ενώ τόσο η ισραηλινή κυβέρνηση όσο και η Χαμάς δεν θα εκπροσωπηθούν.

Νετανιάχου: Η μάχη δεν έχει τελειώσει

Το Ισραήλ κατήγαγε “τεράστιες νίκες” σε δύο χρόνια πολέμου επί της Χαμάς στη Γάζα, ο οποίος έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα σύνορά του, αλλά “η μάχη δεν έχει τελειώσει”, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου το βράδυ της Κυριακής.

“Μαζί, πετύχαμε τεράστιες νίκες, νίκες που εξέπληξαν όλο τον κόσμο. Και θέλω να σας το πω: παντού όπου πολεμήσαμε, κερδίσαμε τη νίκη, αλλά ταυτόχρονα, πρέπει να σας πω ότι η μάχη δεν έχει τελειώσει”, ανέφερε ο πρωθυπουργός σε ομιλία του προς το έθνος την παραμονή της αναμενόμενης επιστροφής των ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Γάζα.

“Έχουμε ακόμα πολύ μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας μπροστά μας. Μερικοί από τους εχθρούς μας προσπαθούν να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους για να μας επιτεθούν ξανά, και όπως λέμε στη χώρα μας, θα το αντιμετωπίσουμε”, πρόσθεσε ο Νετανιάχου, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Η επιστροφή των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από τότε που έγινε η επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023, θα σηματοδοτήσει ένα “ιστορικό γεγονός” που συνδυάζει “λύπη” και “χαρά”, δήλωσε ο Νετανιάχου.

Η επιστροφή, που αναμένεται τη Δευτέρα στο Ισραήλ, είναι “ένα ιστορικό γεγονός που συνδυάζει τη λύπη η οποία συνδέεται με την απελευθέρωση των δολοφόνων με τη χαρά της επιστροφής των ομήρων”, τόνισε ο Νετανιάχου ελπίζοντας ότι, παρά τις “πολλές διαφωνίες” μεταξύ των Ισραηλινών, στο τέλος “οι καρδιές θα ενωθούν” στη χώρα.

Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει να παραδοθούν στο Ισραήλ έως τις 9 το πρωί της Δευτέρας οι 48 όμηροι ή σοροί ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, μεταξύ των οποίων 20 είναι ζωντανοί, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ.

Και ενώ η χώρα αναμένει την επιστροφή των ομήρων της 7ης Οκτωβρίου, ορισμένοι στο Ισραήλ, όπως ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και Άμυνας Αβίγκντορ Λίμπερμαν, ηγέτης εθνικιστικού κόμματος, προειδοποιούν τους Ισραηλινούς ότι επίκειται ένας νέος πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν.

Το Σάββατο το βράδυ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η χώρα του έλαβε μήνυμα από τη Ρωσία που ανέφερε ότι ο Νετανιάχου, σε συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να “τόνισε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να ξαναρχίσει τον πόλεμο με το Ιράν”.

Την παραμονή της επιστροφής των ομήρων, ο Νετανιάχου έκανε λόγο για “μια βραδιά συγκίνησης, μια βραδιά δακρύων και μια βραδιά χαράς, καθώς αύριο τα παιδιά θα επιστρέψουν στα σπίτια τους”.

“Η αυριανή μέρα σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου δρόμου, ενός δρόμου οικοδόμησης, ενός δρόμου θεραπείας και ελπίζω ενός δρόμου όπου οι καρδιές θα ενωθούν”, πρόσθεσε ο Νετανιάχου, ενώ η χώρα παραμένει πολύ διχασμένη και αρκετές δημοσκοπήσεις τις τελευταίες ημέρες δείχνουν μια ισχυρή πλειοψηφία Ισραηλινών να είναι δυσαρεστημένη με τον τρόπο που η κυβέρνηση διαχειρίστηκε το θέμα του πολέμου.

Οι συγγενείς των 20 ομήρων περιμένουν με κομμένη την ανάσα, ενώ 28 οικογένειες αναμένουν τουλάχιστον τις σορούς των αγαπημένων τους. Η επανένωση αναμένεται στη στρατιωτική βάση Ρέιμ, όπου ο ισραηλινός στρατός θα παραλάβει από τον Ερυθρό Σταυρό τους ομήρους που θα απελευθερώσει η Χαμάς.

Δεκάδες στρατιωτικά ελικόπτερα απογειώνονται και προσγειώνονται στην στη βάση Ρέιμ, την πρώτη στάση των ομήρων στο ισραηλινό έδαφος.

Στο ιατρικό κέντρο Ραμπίν τα δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα, ενώ το προσωπικό έχει τοποθετήσει καλάθια με δώρα ανάμεσά τους και λούτρινα αρκουδάκια.