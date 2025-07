Iσραήλ: Χιλιάδες διαδήλωσαν υπέρ του τερματισμού του πολέμου - Real.gr

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Πέμπτη στο Τελ Αβίβ για να ζητήσουν να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας και να επιστρέψουν οι όμηροι που απομένουν στα χέρια του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

«Έχουμε μπροστά μας δύσκολες αποφάσεις», δήλωσε ο πατέρας Ισραηλινού στρατιώτη που σκοτώθηκε στον πόλεμο. «Μπορούμε να επιλέξουμε τον δρόμο του πολέμου, του λιμού, του θανάτου», αλλά «πρέπει να επιλέξουμε τη ζωή», εξήγησε.

Η Νίμροντ Κοέν, μητέρα στρατιώτη που αιχμαλωτίστηκε από τη Χαμάς στην έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023, είπε καυστικά πως το παιδί της ήθελε να υπερασπιστεί την πατρίδα του, αλλά η πατρίδα του δεν τον υπερασπίζεται σήμερα.

Τοπικός αιρετός από το νότιο Ισραήλ διερωτήθηκε «τι αξίζει η απόλυτη νίκη εάν δεν επιστρέψουν όλοι (σ.σ. οι όμηροι και αιχμάλωτοι) σπίτια τους».

Tens of thousands of Israelis participated in a protest in Tel Aviv this evening, demanding an immediate end to the war in Gaza and the immediate return of all remaining hostages, all at once. Over 80% of the Israeli public demands this.

