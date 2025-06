Ισραήλ: Διακόπηκε η ενημέρωση του εκπροσώπου του στρατού λόγω επικείμενης επίθεσης του Ιράν - Real.gr

Πρόλαβε να δηλώσει ότι «μέχρι στιγμής το Ισραήλ έχει πλήξει περισσότερους από 200 στόχους στο Ιράν».

Η ενημέρωση του εκπροσώπου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ για τις επιχειρήσεις στο Ιράν, που μεταδιδόταν απευθείας από την τηλεόραση, διακόπηκε αιφνιδιαστικά απόψε, επειδή είναι σε εξέλιξη μια ιρανική επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος ΄Έφι Ντέφριν πρόλαβε να δηλώσει ότι μέχρι στιγμής το Ισραήλ έχει πλήξει περισσότερους από 200 στόχους στο Ιράν, μεταξύ των οποίων και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν.

Ο Ντέφριν διαμήνυσε ότι το Ισραήλ έχει την ικανότητα να αμυνθεί απέναντι σε οποιαδήποτε ιρανικά αντίποινα, χωρίς τη βοήθεια των συμμάχων του.

🚨🇮🇷🇮🇱 BREAKING: The IDF Spokesman’s briefing has ended unexpectedly, due to intelligence saying that an incoming Iranian attack on central Israel is underway, according to Reuters pic.twitter.com/caJ3weGmtW

— The Saviour (@stairwayto3dom) June 13, 2025