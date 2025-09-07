Ισραήλ: Drone που είχε εκτοξευτεί από την Υεμένη κατέπεσε στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου Ραμόν - Real.gr

Η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα drone που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη κατέπεσε την αίθουσα αφίξεων στο αεροδρόμιο Ραμόν, κοντά στην πόλη Εϊλάτ της Ερυθράς Θάλασσας.

Το αεροδρόμιο ανέστειλε τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις αεροσκαφών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ομαλοποίησης της λειτουργίας του, το συντομότερο δυνατό.

⚡️BREAKING Israel’s Ramon Airport terminal has been just struck by a Drone from Yemen All airplanes have been grounded pic.twitter.com/SUOGMGqjqI — Iran Observer (@IranObserver0) September 7, 2025

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι διερευνά την πτώση του drone, το οποίο είχε εκτοξευτεί από την Υεμένη και κατέπεσε στην περιοχή του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με το στρατό το περιστατικό διερευνάται χωρίς να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Δεν διευκρινίστηκε αν το drone κατέπεσε μετά από την αναχαίτιση του ή πτώση του προκλήθηκε από άμεσο πλήγμα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters