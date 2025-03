Ισραήλ: Δύο ρουκέτες από τη Γάζα αναχαιτίστηκαν πάνω από την πόλη Ασκελόν - Real.gr

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε σήμερα δύο ρουκέτες πάνω από τη νότια ισραηλινή παράκτια πόλη Ασκελόν, ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων βλημάτων ήχησαν στην πόλη για τον λόγο αυτό.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.

Καμία παλαιστινιακή οργάνωση δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη για τις επιθέσεις.

📹A scene of the Israeli occupation forces’ attempt to intercept resistance rockets targeting #Ashkelon, in southern occupied Palestine. #Gaza #Palestine #Resistance@qudsn pic.twitter.com/rxcc87iWYK

— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) March 21, 2025