Ισραήλ: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στη Χάιφα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο δράστης της επίθεσης «εξουδετερώθηκε», υπογράμμισε η αστυνομία.

Επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, κόστισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων, με την αστυνομία να κάνει λόγο για “τρομοκρατική επίθεση” και να προσθέτει ότι ο δράστης «εξουδετερώθηκε».

Πρόκειται για την πρώτη φονική επίθεση που σημειώνεται στο Ισραήλ μετά την έναρξη της εκεχειρίας με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου, και την ώρα που η συνέχιση της κατάπαυσης του πυρός μοιάζει αβέβαιη.

UPDATE: A stabbing terror attack has occurred in Haifa. Police forces are on the scene. The terrorists have been neutralized and eliminated.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την ταυτότητα του δράστη, αν και η αναφορά της σε “τρομοκρατική επίθεση” αφήνει να εννοηθεί ότι πρόκειται για Παλαιστίνιο.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που πήγαν στο σημείο της επίθεσης μετά την απομάκρυνση των θυμάτων είδαν το πτώμα του δράστη να κείτεται στο έδαφος, κάτω από μια κουβέρτα, και πολύ αίμα γύρω του.

Η επίθεση σημειώθηκε στον σταθμό λεωφορείων και τραίνων Χαμιφράτζ, στο κέντρο της Χάιφα.

⚠️BREAKING: A terror attack in Haifa right now

At least six injured, some in critical condition.

One of the terrorists has been eliminated. pic.twitter.com/cPdf2Wcqgc

— Tom Bibiyan 🇺🇸 (@realtombibiyan) March 3, 2025