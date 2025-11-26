Ισραήλ: Επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε μια από τις τρεις τελευταίες σορούς ομήρων - Real.gr

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα ότι παρέλαβε χθες μία από τις τρεις τελευταίες σορούς ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας διευκρινίζοντας ότι τα λείψανα που παραδόθηκαν από τις παλαιστινιακές ομάδες Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ ήταν αυτά ενός Ισραηλινού.

“Μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής” εκπρόσωποι του στρατού «ενημέρωσαν την οικογένεια του νεκρού ομήρου, Ντρορ Ορ, ότι το αγαπημένο τους πρόσωπο επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ», αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο Ντρορ Ορ, σεφ και τυροπώλης στο γαλακτοκομείο του κιμπούτς Μπεερί, έχασε τη ζωή του στις 7 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 48 ετών, κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ και η σορός του μεταφέρθηκε στη Γάζα. Με την επιστροφή των λειψάνων του, δύο σοροί ομήρων από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου παραμένουν στη Γάζα: ενός Ισραηλινού και ενός Ταϊλανδού υπηκόου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP