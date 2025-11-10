Ισραήλ-Γάζα: Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου συζήτησε τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας με τον Αμερικανό απεσταλμένο Κούσνερ - Real.gr

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησε σήμερα στην Ιερουσαλήμ με τον Αμερικανό απεσταλμένο Τζάρεντ Κούσνερ τη δεύτερη, περιπλοκότερη φάση της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με μία εκπρόσωπο Τύπου του Νετανιάχου.

«Συζήτησαν την πρώτη φάση, στην οποία βρισκόμαστε αυτήν τη στιγμή, με στόχο την επιστροφή των εναπομεινάντων ομήρων μας, όπως και το μέλλον της δεύτερης φάσης αυτού του σχεδίου, που περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και την εγγύηση πως η Χαμάς δεν θα έχει πλέον κανέναν ρόλο να διαδραματίσει στο μέλλον της Γάζας», διευκρίνισε η Σος Μπεντρόσιαν, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Η συνάντηση μεταξύ του γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού πραγματοποιείται έναν μήνα αφού η Ουάσιγκτον και περιφερειακά κράτη άσκησαν πιέσεις στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την εφαρμογή μιας εκεχειρίας, έπειτα από δύο χρόνια ενός καταστροφικού πολέμου.

Εντούτοις, οποιαδήποτε πρόοδος στο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός του Τραμπ δεν απαιτεί μονάχα οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε θέματα όπου είχαν αποτύχει σε προηγούμενες ειρηνευτικές προσπάθειες, αλλά επίσης να επιλύσουν το αδιέξοδο σχετικά με τους εγκλωβισμένους μαχητές της Χαμάς.

Ένας αξιωματούχος με γνώση των λεπτομερειών που τέθηκαν επί τάπητος στη σημερινή συνάντηση είπε πως η συζήτηση επικεντρώθηκε επίσης τόσο στο θέμα των εγκλωβισμένων μαχητών όσο και σε εκείνο μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης για τη Γάζα βάσει του σχεδίου Τραμπ.

Υπάρχουν περίπου 200 μαχητές στα τούνελ κάτω από τη Ράφα στην περιοχή της Γάζας που συνεχίζει να ελέγχει ο ισραηλινός στρατός, με τη Χαμάς να ζητάει να τους επιτραπεί να αποχωρήσουν, ένα αίτημα στο οποίο προς το παρόν αντιστέκεται το Ισραήλ.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος είπε πως οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τις πολιτικές του Ισραήλ στη Γάζα λαμβάνεται σε συνεργασία με τη διοίκηση Τραμπ.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ περιέγραψε την περασμένη εβδομάδα τις προσπάθειες να επιλυθεί το αδιέξοδο με το να παρασχεθεί στους μαχητές ένα ασφαλές πέρασμα για να περάσουν σε περιοχές που ελέγχει η Χαμάς ως αντάλλαγμα για τον αφοπλισμό ως μία δοκιμασία για τα επόμενα βήματα στο ευρύτερο σχέδιο εκεχειρίας.

Δύο δυτικοί διπλωμάτες είπαν πως το Ισραήλ είναι απρόθυμο να επιτρέψει οποιαδήποτε ασφαλή διέλευση σε άλλη περιοχή της Γάζας ή στην Αίγυπτο.

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς ανέφερε πως οι συνομιλίες για το θέμα συνεχίζονται. Η Χαμάς θέλει να επιλυθεί η διαμάχη και να «αρθεί οποιοδήποτε πρόσχημα που το Ισραήλ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να υπονομεύσει τη συμφωνία εκεχειρίας», όμως πρόσθεσε πως η Χαμάς απορρίπτει την παράδοση των μαχητών.

