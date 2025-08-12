Ισραήλ: Η αντιπολίτευση καλεί σε απεργία την Κυριακή σε αλληλεγγύη προς τους ομήρους στη Γάζα - Real.gr

Ο αρχηγός της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γαΐρ Λαπίντ κάλεσε σήμερα σε απεργία σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα, την ερχόμενη Κυριακή, συντασσόμενος με το κάλεσμα που απηύθυναν πρώτα οικογένειες ομήρων.

«Απεργήστε την Κυριακή», έγραψε ο Λαπίντ στο Χ, διευκρινίζοντας ότι απευθύνεται «ακόμα σε αυτούς που στηρίζουν την κυβέρνηση» του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν είναι θέμα διαμάχης ή πολιτικής. Κάντε το από αλληλεγγύη» προς τους ομήρους της 7ης Οκτωβρίου που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς και του συμμάχου της, του Ισλαμικού Τζιχάντ, στη Λωρίδα της Γάζας καθώς και προς τους δικούς τους ανθρώπους.

«Ήταν οι οικογένειες που το ζήτησαν … και αυτός είναι αρκετός λόγος», πρόσθεσε.

Στις 10 Αυγούστου, γύρω στους 20 συγγενείς ομήρων κάλεσαν σε γενική απεργία την ερχόμενη Κυριακή, και χθες, Δευτέρα, το Φόρουμ οικογενειών των ομήρων, η βασική οργάνωση που εκπροσωπεί τους συγγενείς των ομήρων, κάλεσε σε ανακοίνωσή της να ‘παραλύσει’ η χώρα εκείνη την ημέρα. Δεν κατάφεραν άμεσα να πείσουν το βασικό ισραηλινό συνδικάτο, το Histadrout. Το συνδικάτο αυτό αποφάσισε να «μην παραλύσει η οικονομία σε αυτή τη φάση», αλλά να στηρίξει «τις διαδηλώσεις αλληλεγγύης των εργαζομένων» εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με το Φόρουμ.

Μεταξύ των 251 ομήρων που απήχθησαν στην πρωτοφανή επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι 49 παραμένουν κρατούμενοι στη Γάζα, εκ των οποίων οι 27 έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ δημοσιοποίησαν στις αρχές Αυγούστου τρία βίντεο που δείχνουν δύο ομήρους απισχνασμένους και εξασθενημένους, που προκάλεσαν σοκ στο Ισραήλ και διεθνή καταδίκη.

Ύστερα από 22 μήνες πολέμου, ο πρωθυπουργός βρίσκεται υπό ισχυρή πίεση από το εσωτερικό της χώρας του και από το εξωτερικό, για την τύχη των ομήρων και για να υπάρξει κατάπαυση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει καταστραφεί και βιώνει ανθρωπιστική κρίση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ – AFP