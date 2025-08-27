Ισραήλ: «Η Χαμάς είχε κάμερα στην περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ» - Διαψεύδει η οργάνωση - Real.gr

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι από την αρχική έρευνά του για το πλήγμα σε νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας όπου σκοτώθηκαν πέντε δημοσιογράφοι διαπίστωσε ότι οι στρατιώτες είχαν εντοπίσει στην περιοχή μια κάμερα «τοποθετημένη από τη Χαμάς» για να παρακολουθεί τις δυνάμεις του.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν το νοσοκομείο Νάσερ τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ήταν και δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερς που εργάζονταν για τα πρακτορεία Reuters και Associated Press, το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αργότερα ανέφερε ότι το Ισραήλ λυπάται βαθύτατα για το «τραγικό δυστύχημα», όπως το αποκάλεσε.

Από την πλευρά της η Χαμάς απέρριψε τον ισχυρισμό του ισραηλινού στρατού, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις αβάσιμες, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ισλαμιστικού κινήματος.

Αντιδρώντας στην “προκαταρκτική” έρευνα του ισραηλινού στρατού που εξηγεί ότι είχε βάλει στο στόχαστρο μια κάμερα που είχε τοποθετήσει η Χαμάς στη ζώνη του νοσοκομείου Νάσερ και τη χρησιμοποιούσε “για να παρακολουθεί τις ενέργειες των (ισραηλινών) δυνάμεων”, το ισλαμιστικό κίνημα δήλωσε ότι πρόκειται για “αβάσιμο ισχυρισμό, που στερείται οποιωνδήποτε αποδεικτικών στοιχείων, και αποσκοπεί μόνο στην αποφυγή της νομικής και ηθικής ευθύνης για μια σφαγή”.