Ισραήλ: Η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν μπορεί να επιτραπεί η είσοδος στη Γάζα σε ξένους δημοσιογράφους χωρίς συνοδεία λόγω της κατάστασης ασφαλείας - Real.gr

Το Ισραήλ εκτιμά ότι η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας δεν δικαιολογεί την είσοδο ξένων δημοσιογράφων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με έγγραφο που απηύθυνε η κυβέρνηση της χώρας στο Ανώτατο Δικαστήριο το οποίο εξετάζει το θέμα.

«Παρά την αλλαγή της κατάστασης επί του πεδίου, η είσοδος δημοσιογράφων (τόσο αλλοδαπών όσο και μη αλλοδαπών) στη Λωρίδα της Γάζας χωρίς συνοδεία (…) δεν θα πρέπει να επιτραπεί», εκτίμησε ο εισαγγελέας που εκπροσωπεί την ισραηλινή κυβέρνηση στο έγγραφο που απηύθυνε στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο είδε το AFP.

Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης «συνδέεται με λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τις στρατιωτικές αρχές οι οποίες εκτιμούν ότι ακόμη υπάρχουν κίνδυνοι ασφαλείας», πρόσθεσε.

Η Ένωση Ξένου Τύπου της Ιερουσαλήμ (FPA), που εκπροσωπεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά Εδάφη και αριθμεί εκατοντάδες μέλη, είχε ζητήσει το 2024 από την ισραηλινή δικαιοσύνη να επιτρέψει την άμεση πρόσβαση των μελών της στη Γάζα.

Έπειτα από πολλές αναβολές, η κυβέρνηση του Ισραήλ είχε λάβει διορία από το Ανώτατο Δικαστήριο ως σήμερα για να απαντήσει επισήμως στο αίτημα αυτό.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, τον Οκτώβριο του 2023, με αφορμή την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, οι ισραηλινές αρχές εμποδίζουν τους ξένους δημοσιογράφους να εισέλθουν μόνοι τους στον θύλακα. Έχει επιτραπεί μόνο σε μια χούφτα δημοσιογράφους να συνοδεύσουν τις ισραηλινές δυνάμεις εντός της Λωρίδας της Γάζας.

Μετά την προσφυγή της στο Ανώτατο Δικαστήριο η FPA έχει καταγγείλει επανειλημμένα «τις τακτικές καθυστέρησης» του Ισραήλ «με στόχο να εμποδίσει την είσοδο δημοσιογράφων» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με την Ένωση, η κυβέρνηση εμποδίζει τους δημοσιογράφους «να εκπληρώσουν τα δημοσιογραφικά τους καθήκοντα» και παρεμποδίζει «το δικαίωμα του κοινού στην πληροφόρηση».

Παρά την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ στη Γάζα από τις 10 Οκτωβρίου, οι ισραηλινές επιθέσεις είναι καθημερινές. Συνολικά 420 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί έκτοτε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, ενώ ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει τον θάνατο τριών στρατιωτών.