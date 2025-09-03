Ισραήλ: Η Σιν Μπετ αναφέρει ότι απέτρεψε σχέδιο δολοφονίας του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβιρ - Real.gr

Quantcast
Ισραήλ: Η Σιν Μπετ αναφέρει ότι απέτρεψε σχέδιο δολοφονίας του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβιρ
Ισραήλ: Η Σιν Μπετ αναφέρει ότι απέτρεψε σχέδιο δολοφονίας του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβιρ

18:30, 03/09/2025
Ισραήλ: Η Σιν Μπετ αναφέρει ότι απέτρεψε σχέδιο δολοφονίας του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβιρ

Η ισραηλινή υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (Σιν Μπετ) ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτρεψε σχέδιο δολοφονίας του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και ότι συνελήφθησαν μέλη ενός πυρήνα της Χαμάς.

Η σχεδιαζόμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον του ακροδεξιού υπουργού θα περιελάμβανε χρήση εκρηκτικών drones, ανέφερε αυτή η ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών.

Η Σιν Μπετ τόνισε ότι μέλη ενός πυρήνα της Χαμάς από την περιοχή της Χεβρώνας στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη συνελήφθησαν και κατασχέθηκαν drones.

Η υπηρεσία τόνισε επίσης ότι πιστεύει ότι η ομάδα λειτουργούσε ένα αρχηγείο της Χαμάς στην Τουρκία «με σκοπό να πραγματοποιήσει μια δολοφονική επίθεση εναντίον του Μπεν Γκβιρ».

Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ανέφερε.

Η Χαμάς, με την οποία το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας για σχεδόν δύο χρόνια, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

Ούτε η Τουρκία δεν σχολίασε άμεσα.

Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι δεν θα αποθαρρυνθεί ούτε θα φοβηθεί. «Η Χαμάς έχει ήδη προσπαθήσει πέντε φορές να με δολοφονήσει και κάθε φορά απέτυχε», είπε, ευχαριστώντας τον Θεό και τις δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ.

