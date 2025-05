Ισραήλ: Ήχησαν σειρήνες μετά την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη  - Real.gr

Οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν αργά σήμερα το πρωί σε οικισμούς του κεντρικού Ισραήλ έπειτα από την εκτόξευση ενός «πυραύλου» από την Υεμένη, ο οποίος αναχαιτίσθηκε, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Οι σειρήνες ήχησαν και σε ορισμένες συνοικίες της Ιερουσαλήμ, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

BREAKING: The IDF identified the launch of a missile from Yemen towards Israeli territory on Sunday morning, it announced.https://t.co/7P7JnTcgCi

