Ισραήλ-Ιράν: Συνεχίζεται η ανταλλαγή επιθέσεων - Αναποφάστιστος ο Τραμπ για εμπλοκή των ΗΠΑ - Real.gr

Τελ Αβίβ και Τεχεράνη επιδίδονται σε επίδειξη δύναμης, με τον ισραηλινό στρατό να χτυπά με πλήγματα ακριβείας ιρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ουρανίου και μονάδες παραγωγής όπλων και το Ιράν να εκτοξεύει υπερηχητικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν απόψε ότι η Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε κύμα επιδρομών εναντίον 20 πυρηνικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, περίπου 60 μαχητικά αεροσκάφη συμμετείχαν στην επιχείρηση, κατά την οποία οι IDF αναφέρουν πως επλήγησαν «τοποθεσίες παραγωγής όπλων, τοποθεσίες παραγωγής συσκευών φυγοκέντρισης, καθώς και τοποθεσίες που συνδέονται με το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης πυρηνικών όπλων του ιρανικού καθεστώτος».

Οι εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποσκοπούν στο «να επιτρέψουν στο ιρανικό καθεστώς να επεκτείνει την κλίμακα και τον ρυθμό εμπλουτισμού ουρανίου με σκοπό την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση των IDF.

Άλλοι στόχοι περιελάμβαναν «εργοστάσια παραγωγής πρώτων υλών και εξαρτημάτων για τη κατασκευή πυραύλων, καθώς και τοποθεσίες παραγωγής συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Νωρίτερα το Ιράν ανακοίνωσε ότι έχει εξαπολύσει νέα επίθεση με υπερηχητικoύς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, ενώ εν συνεχεία οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωση τους αποκάλυψαν ότι μεταξύ των πυραύλων που έχουν εκτοξευθεί είναι και οι προηγμένοι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς.

Δείτε live είκονα από Τελ Αβίβ και Τεχεράνη:

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι Fattah «διαπέρασαν με επιτυχία τα αμυντικά συστήματα του ισραηλινού καθεστώτος», ανέφερε η ιρανική τηλεόραση.

🚨Iran has potentially launched a new missile system tonight, with a flight path and launch method unlike any seen before.

Some speculate it may be a Fattah or Khoramshahr variant, its high-altitude trajectory is reportedly visible from Tehran to Shiraz.

Target remains unclear. pic.twitter.com/IzDXpE8lZk

— Sina Toossi (@SinaToossi) June 18, 2025