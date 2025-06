Τραμπ για εμπλοκή ΗΠΑ: «Ίσως το κάνω, ίσως όχι» - Συνεχίζεται η ανταλλαγή επιθέσεων Ισραήλ-Ιράν - Real.gr

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολά Αλί Χαμενεΐ απέκλεισε χθες Τετάρτη κάθε ενδεχόμενο παράδοσης της χώρας του. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του απείλησε ξανά ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανό να εμπλακούν στη σύρραξη.

Ακολουθούν οι κυριότερες εξελίξεις στον πόλεμο που ξέσπασε πριν από σχεδόν μια εβδομάδα ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, ορκισμένους εχθρούς.

Το ιρανικό έθνος «δεν θα παραδοθεί ποτέ» όποια πίεση κι αν αντιμετωπίσει, είπε ο αγιατολάχ Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια ομιλίας του που αναμεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά, την επομένη της απαίτησης του Ντόναλντ Τραμπ για «παράδοση άνευ όρων» της Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, τον οποίο ευχαρίστησε προσωπικά ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για την «υποστήριξή» του στην υπεράσπιση των ισραηλινών αιθέρων, συνεχίζει να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να διατάξει την πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ να βομβαρδίσει το Ιράν. «Ίσως να το κάνω, ίσως όχι», πέταξε χθες, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη είναι σε επαφή με την Ουάσιγκτον κι επιδιώκει συνομιλίες αλλά η υπομονή του είναι «στα όριά της».

«Δεν έχω λάβει ακόμη οριστική (απόφαση)», επέμεινε λίγο αργότερα προσθέτοντας πως θα μπορούσε να υπάρξει πτώση του ιρανικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος έχει ήδη «εγκρίνει» τα σχέδια για την αμερικανική επίθεση αλλά δεν έχει δώσει ακόμη τη διαταγή να προχωρήσουν.

Ο Αλί Χαμενεΐ προειδοποίησε χθες την Ουάσιγκτον εναντίον «ανεπανόρθωτων ζημιών» σε περίπτωση που εμπλακεί άμεσα στον πόλεμο. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν βόμβες ικανές να διατρήσουν θωρακίσεις και να πλήξουν υπόγειες εγκαταστάσεις σε μεγάλο βάθος — εάν χρησιμοποιηθούν θα μπορούσαν να πλήξουν ιρανικές εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται μονάδες εμπλουτισμού ουρανίου και παραγωγής πυρηνικής ενέργειας.

Χωρίς να κατονομάσει τις ΗΠΑ, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε χθες εναντίον «οποιασδήποτε περαιτέρω στρατιωτικής επέμβασης» που θα μπορούσε να έχει «τεράστιες συνέπειες» για τον κόσμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες πως απέρριψε πρόταση μεσολάβησης του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντάς του να «του κάνει τη χάρη» και να ασχοληθεί με την επίλυση της ένοπλης σύρραξης της Ρωσίας με την Ουκρανία «πρώτα».

Ο κ. Πούτιν από την πλευρά του διαβεβαίωσε σήμερα πως «οι ιρανοί φίλοι» δεν έχουν ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από τη Μόσχα, ενώ έκρινε πως η ισραηλινή επίθεση συσπειρώνει τον πληθυσμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας γύρω από την πολιτική του ηγεσία.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί τόνισε από την πλευρά του σήμερα πως η χώρα του είναι «δεσμευμένη στη διπλωματία» αλλά θα συνεχίσει «να δρα σε νόμιμη άμυνα».

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ανακοίνωσε πως η αεροπορία του κατέστρεψε το «γενικό αρχηγείο της ασφάλειας» στην Τεχεράνη, του «κυριότερου οργάνου καταστολής του ιρανού δικτάτορα».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωνε νωρίτερα πως έπληξε «στρατιωτικούς στόχους» στην Τεχεράνη και στο δυτικό Ιράν.

Ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις χθες στην ιρανική πρωτεύουσα όπου ήταν ορατές στήλες καπνού που υψώνονταν σε πολλούς τομείς της πόλης, μετέδωσαν ανταποκριτές του AFP.

Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε πως σημειώθηκε ισραηλινό πλήγμα κοντά στην έδρα της. Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης ανέφερε πως έγινε πλήγμα κοντά στην έδρα της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης της Τεχεράνης.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) επιβεβαίωσε πως το Ισραήλ κατέστρεψε χθες δυο κτίρια όπου παράγονται συσκευές φυγοκέντρισης κοντά στην Τεχεράνη.

Σε αντίποινα, η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοίνωσε πως εκτόξευσε βαλλιστικούς υπερηχητικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Από τη 13η Ιουνίου το Ιράν «έχει εκτοξεύσει περίπου 400 βαλλιστικούς πυραύλους» εναντίον του Ισραήλ, περίπου 20 από τους οποίους έπληξαν κατοικημένες περιοχές, και 1.000 drones, σύμφωνα με αριθμούς που έδωσε ισραηλινός αξιωματικός χθες βράδυ.

Η εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη ισραηλινό μέσο ενημέρωσης, ανέφερε πως η αντιπυραυλική άμυνα κοστίζει 285 εκατομμύρια δολάρια κάθε βράδυ στο Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για οικειοθελή εσπευσμένη απομάκρυνση των υπηκόων τους από το Ισραήλ, δήλωσε ο αμερικανός πρεσβευτής στην Ιερουσαλήμ Μάικ Χάκαμπι.

Ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Ιταλία και η Ελλάδα, επαναπάτρισαν εκατοντάδες υπηκόους τους.

Η Κίνα απομάκρυνε από την πλευρά της ήδη σχεδόν 800 υπηκόους της και βρίσκεται στη διαδικασία επαναπατρισμού άλλων χιλίων. Ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι δήλωσε «πολύ ανήσυχος» για τον πόλεμο που μπορεί να γίνει «ανεξέλεγκτος».

Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την αποχώρηση από το Ισραήλ των οικογενειών του διπλωματικού προσωπικού.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε χθες πως κάνει αυστηρότερους τους περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, τονίζοντας πως το Ισραήλ το αξιοποιεί για στρατιωτικούς σκοπούς.

Η πρόσβαση σε διάφορους ιστότοπους και εφαρμογές είναι εν μέρει ή εντελώς αδύνατη στο Ιράν μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Η πρόσβαση έχει διακοπεί «σχεδόν τελείως», σύμφωνα με την εξειδικευμένη υπηρεσία NetBlocks.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως το Ισραήλ διέκοψε προσωρινά την εκπομπή του προγράμματος της κρατικής τηλεόρασης, μεταδίδοντας στη θέση του πλάνα από διαδηλώσεις γυναικών με εκκλήσεις στον πληθυσμό να βγει στον δρόμο εναντίον του κληρικαλιστικού καθεστώτος. Η δημόσια τηλεόραση κατήγγειλε «κυβερνοεπιθέσεις του σιωνιστή εχθρού».

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 224 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει άλλους χίλιους και πλέον, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του ιρανικού υπουργείου Υγείας, που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή.

Οι ομοβροντίες πυραύλων και drones του Ιράν έχουν στοιχίσει τη ζωή τουλάχιστον 24 ανθρώπων και έχουν τραυματίσει άλλους 592, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν το βράδυ ότι η Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε κύμα επιδρομών εναντίον 20 πυρηνικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, περίπου 60 μαχητικά αεροσκάφη συμμετείχαν στην επιχείρηση, κατά την οποία οι IDF αναφέρουν πως επλήγησαν «τοποθεσίες παραγωγής όπλων, τοποθεσίες παραγωγής συσκευών φυγοκέντρισης, καθώς και τοποθεσίες που συνδέονται με το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης πυρηνικών όπλων του ιρανικού καθεστώτος».

Οι εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποσκοπούν στο «να επιτρέψουν στο ιρανικό καθεστώς να επεκτείνει την κλίμακα και τον ρυθμό εμπλουτισμού ουρανίου με σκοπό την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση των IDF.

Άλλοι στόχοι περιελάμβαναν «εργοστάσια παραγωγής πρώτων υλών και εξαρτημάτων για τη κατασκευή πυραύλων, καθώς και τοποθεσίες παραγωγής συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Νωρίτερα το Ιράν ανακοίνωσε ότι έχει εξαπολύσει νέα επίθεση με υπερηχητικoύς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, ενώ εν συνεχεία οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωση τους αποκάλυψαν ότι μεταξύ των πυραύλων που έχουν εκτοξευθεί είναι και οι προηγμένοι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς.

Δείτε live είκονα από Τελ Αβίβ και Τεχεράνη:

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι Fattah «διαπέρασαν με επιτυχία τα αμυντικά συστήματα του ισραηλινού καθεστώτος», ανέφερε η ιρανική τηλεόραση.

🚨Iran has potentially launched a new missile system tonight, with a flight path and launch method unlike any seen before.

Some speculate it may be a Fattah or Khoramshahr variant, its high-altitude trajectory is reportedly visible from Tehran to Shiraz.

Target remains unclear. pic.twitter.com/IzDXpE8lZk

— Sina Toossi (@SinaToossi) June 18, 2025