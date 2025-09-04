Ισραήλ: Ισραηλινή αλυσίδα μόδας ξεκινά εκστρατεία κατά του λιμού στη Λωρίδα της Γάζας - Real.gr

Quantcast
Ισραήλ: Ισραηλινή αλυσίδα μόδας ξεκινά εκστρατεία κατά του λιμού στη Λωρίδα της Γάζας

19:30, 04/09/2025
Στο Instagram, η πρωτοβουλία έλαβε υποστήριξη αλλά και έντονη κριτική.

Στην πρώτη διαμαρτυρία αυτού του είδους από ισραηλινή εταιρεία, η αλυσίδα μόδας Comme il faut ξεκίνησε εκστρατεία για να επιστήσει την προσοχή στον λιμό στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι αναρτήσεις της εταιρίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα αγγλικά, αραβικά και εβραϊκά απεικονίζουν γυναίκες και έναν άνδρα ντυμένους στα μαύρα που κρατούν άδειες κατσαρόλες με τη λεζάντα να γράφει από κάτω «Αντισταθείτε στον Λιμό».

«Σε απόσταση ελάχιστων χιλιομέτρων άνθρωποι λιμοκτονούν», έγραψε η γνωστή αλυσίδα μόδας.

Η εταιρεία δήλωσε ότι ένιωσε την επείγουσα ανάγκη «να φωνάξει εκ μέρους όλων όσων δεν μπορούν να φωνάξουν». Πρόσθεσε: «Απαιτούμε να τερματιστεί ο λιμός στη Γάζα – και για τους ομήρους».

«Φτιάχνουμε ρούχα για γυναίκες και πιστεύουμε ότι η μόδα είναι επίσης ένα πολιτικό πράγμα, όπως το φαγητό, όπως οτιδήποτε στον πολιτισμό», δήλωσε η διευθύντρια της αλυσίδας, η Ρόμι Καμίνερ Γκολντφάινερ, στην Jerusalem Post σε άρθρο που δημοσιεύτηκε σήμερα.

«Οι μόνοι που λιμοκτονούν στη Γάζα είναι οι όμηροί μας», ήταν ορισμένες αντιδράσεις.

Έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα στις 22 Αυγούστου το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Κατάταξης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) ανέφερε ότι σχεδόν 514.000 άνθρωποι –σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Γάζας— είναι αντιμέτωπο με συνθήκες λιμού στην πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές.

Το IPC προειδοποίησε ότι ο λιμός ενδέχεται να επεκταθεί στις πόλεις Ντέιρ αλ Μπάλαχ και Χαν Γιούνις ως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το Ισραήλ έχει απορρίψει επανειλημμένα τα στοιχεία αυτά, χαρακτηρίζοντάς τα ψευδή και μεροληπτικά υπέρ της Χαμάς.

