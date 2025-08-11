Iσραήλ: Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε πτήση από τη Ρόδο – Αεροσκάφος προσγειώθηκε μετά από τρεις προσπάθειες στο Τελ Αβίβ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Αεροσκάφος που ξεκίνησε από το αεροδρόμιο της Ρόδου και είχε ως προορισμό το Τελ Αβίβ προσγειώθηκε με ασφάλεια, καθώς η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ κήρυξε την πτήση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω προβλήματος στο σύστημα προσγείωσης.

Αεροσκάφη της πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ κλήθηκαν να συνοδεύσουν το αεροπλάνο μέχρι την ολοκλήρωση της προσγείωσής του, ενώ σύμφωνα με αναφορές ισραηλινών ΜΜΕ, το αεροσκάφος προσπάθησε να προσγειωθεί τρεις φορές πριν καταφέρει να το κάνει με επιτυχία.

Arkia plane landing at Ben-Gurion after reported gear malfunction. Video not mine. pic.twitter.com/ZmQIE2Cmk1 — Joshua Davidovich (@Josh_Davidovich) August 11, 2025

Το βίντεο δείχνει την πτήση της Arkia η οποία φέρεται να μετέφερε 160 επιβάτες, να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με όλους τους τροχούς κατεβασμένους.

Οι προσγειώσεις και οι απογειώσεις στο αεροδρόμιο διακόπηκαν καθώς το Airbus A320 έκανε κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο. Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και επιπλέον υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κλήθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

A passenger plane scheduled to land at Ben Gurion Airport declared ‘Emergency 2’. Flight IZ076, an A320 from Rhodes to Israel operated by Arkia. Made 3 landing attempts, without success due to a serious wheel malfunction. There are 160 passengers on board. pic.twitter.com/n9GdqQuoIg — Israel News Pulse (@israelnewspulse) August 11, 2025



