Iσραήλ: Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε πτήση από τη Ρόδο – Αεροσκάφος προσγειώθηκε μετά από τρεις προσπάθειες στο Τελ Αβίβ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Iσραήλ: Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε πτήση από τη Ρόδο – Αεροσκάφος προσγειώθηκε μετά από τρεις προσπάθειες στο Τελ Αβίβ – ΒΙΝΤΕΟ

21:09, 11/08/2025
Αεροσκάφος που ξεκίνησε από το αεροδρόμιο της Ρόδου και είχε ως προορισμό το Τελ Αβίβ προσγειώθηκε με ασφάλεια, καθώς η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ κήρυξε την πτήση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω προβλήματος στο σύστημα προσγείωσης.

Αεροσκάφη της πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ κλήθηκαν να συνοδεύσουν το αεροπλάνο μέχρι την ολοκλήρωση της προσγείωσής του, ενώ σύμφωνα με αναφορές ισραηλινών ΜΜΕ, το αεροσκάφος προσπάθησε να προσγειωθεί τρεις φορές πριν καταφέρει να το κάνει με επιτυχία.

 

 

 

Το βίντεο δείχνει την πτήση της Arkia η οποία φέρεται να μετέφερε 160 επιβάτες, να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με όλους τους τροχούς κατεβασμένους.

Οι προσγειώσεις και οι απογειώσεις στο αεροδρόμιο διακόπηκαν καθώς το Airbus A320 έκανε κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο. Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και επιπλέον υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κλήθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

 

 


 

