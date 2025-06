Ισραήλ: Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες από το νέο κύμα ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων - Real.gr

Μια 51χρονη γυναίκα κατέρρευσε και πέθανε από καρδιακή προσβολή που υπέστη, ενώ προσπαθούσε να βρει καταφύγιο στην ισραηλινή βόρεια πόλη Καρμιέλ, καθώς σειρήνες αντιαεροπορικής άμυνας ηχούσαν σε πολλές πόλεις σε όλο το Ισραήλ προειδοποιώντας για τη νέα πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το Ιράν κατά του Ισραήλ.

Η Magen David Adom, η υπηρεσία άμεσης βοήθειας του Ισραήλ ανέφερε το θάνατο της γυναίκας. Η υπηρεσία ανέβασε επίσης σε 23 τον αριθμό των ανθρώπων που τραυματίστηκαν στη Χάιφα ως αποτέλεσμα της ομοβροντίας ιρανικών πυραύλων.

Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την Magen David Adom: ένας 16χρονος που έφερε τραύματα από θραύσματα στο άνω μέρος του σώματός του και δύο άνδρες, ηλικίας 54 και 40 ετών αντίστοιχα, που έφεραν τραύματα στο κάτω μέρος του σώματός τους.

Οι άλλοι 20 τραυματίες στη Χάιφα υπέστησαν ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

HORRIFYING: This is the direct hit on Haifa in a predominantly Arab neighborhood, near mosques, homes, and civilian centers.

This is who the Islamic Republic in Iran is targeting. pic.twitter.com/ZQ2QpXNc6K

— Hen Mazzig (@HenMazzig) June 20, 2025