Ισραήλ: Δώδεκα τραυματίες από επίθεση με αυτοκίνητο σε στάση λεωφορείου - Νεκρός φέρεται να είναι ο δράστης - Real.gr

Δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα - ανάμεσά τους ορισμένοι σοβαρά- όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς σε μια στάση λεωφορείου στο βόρειο Ισραήλ, με την αστυνομία να μιλά για «πιθανή τρομοκρατική επίθεση».

Νεκρός φέρεται να είναι ο δράστης του περιστατικού που συνέβη την Πέμπτη (27/2) στην πόλη Παρντές Χανά Καρκούρ στα νότια της Χάιφα, όταν έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς. Ιατρικοί αξιωματούχοι τόνισαν στους Times of Israel πως 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μια 17χρονη νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.

«Αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να σταματήσουν ένα ύποπτο όχημα και να συλλάβουν έναν ύποπτο που φέρεται να έριξε το όχημα πάνω σε πολίτες σε έναν οδικό κόμβο νότια της πόλης της Χάιφας», τόνισε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ο δράστης είναι ένας 53χρονος Παλαιστίνιος, ονόματι Τζαμίλ Ζαϊούντ, που ζούσε στη Δυτική Όχθη και ήταν παντρεμένος με Αραβοϊσραηλινή.

Η τοπική Αστυνομία έκανε λόγο για «πιθανή τρομοκρατική επίθεση», ενώ σε σχετική ανακοίνωση ανέφερε αρχικά: «Αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να σταματήσουν ένα ύποπτο όχημα και να συλλάβουν έναν ύποπτο που φέρεται να έριξε το όχημα πάνω σε πολίτες σε έναν οδικό κόμβο νότια της πόλης της Χάιφας».

In a car ramming in the #Haifa, 10 Israeli settlers were injured, two of whom are in critical condition.#Israel pic.twitter.com/jj1Od7NfWo

— IPNA (@irannewsvideo) February 27, 2025