Ισραήλ: Νέος αρχηγός της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας ο Νταβίντ Ζίνι - Real.gr

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό του υποστράτηγου Νταβίντ Ζίνι στην ηγεσία της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ.

Ο 51χρονος Ζίνι θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 5 Οκτωβρίου, όπως ανακοινώθηκε χθες Τρίτη από το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου, μετά το πράσινο φως που άναψε το υπουργικό συμβούλιο.

Είχε προηγηθεί πολύμηνη δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με την ηγεσία της Σιν Μπετ, αφού η γενική εισαγγελέας Γκαλί Μπααράβ-Μιάρα αμφισβήτησε τη νομιμότητα διορισμού νέου επικεφαλής της Σιν Μπετ, προειδοποιώντας για σύγκρουση συμφερόντων, δεδομένης της έρευνας που διεξήγαγε η εν λόγω υπηρεσία σε βάρος συνεργατών του πρωθυπουργού Νετανιάχου, οι οποίοι κατηγορούνται πως δωροδοκήθηκαν από το Κατάρ.

Το Κατάρ θεωρείται υποστηρικτής της παλαιστινιακής Χαμάς, που εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου επίθεση εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, πυροδοτώντας τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ζίνι διαδέχεται τον Ρόνεν Μπαρ, ο οποίος παραιτήθηκε τον Απρίλιο επικαλούμενος λόγους ευθιξίας, μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι προτίθετο να τον αποπέμψει για την αποτυχία της Σιν Μπετ να αποτρέψει τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023.