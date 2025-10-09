Ισραήλ: Ο ακροδεξιός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ καταψηφίζει τη συμφωνία εκεχειρίας - Real.gr

Προειδοποίησε πως το κόμμα «Εβραϊκή Δύναμη» θα ρίξει την κυβέρνηση Νετανιάχου σε περίπτωση που επιτραπεί στη Χαμάς να διατηρηθεί στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, τάχθηκε σήμερα κατά της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, λίγο πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου με στόχο την έγκριση του σχεδίου.

«Οι καρδιές όλων μας γεμίζουν χαρά στη σκέψη ότι όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν (…) Ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το τίμημα: η απελευθέρωση χιλιάδων τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων 250 δολοφόνων που θα πρέπει να αποφυλακιστούν, είναι ένα αφόρητα υψηλό τίμημα», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Δεν μπορώ να ψηφίσω υπέρ μιας συμφωνίας που απελευθερώνει δολοφόνους-τρομοκράτες», τόνισε ο Μπεν Γκβιρ, συμπληρώνοντας πως το κόμμα του θα αντιταχθεί ως κυβερνητικός εταίρος.

Παράλληλα, προειδοποίησε πως το κόμμα «Εβραϊκή Δύναμη» θα ρίξει την κυβέρνηση Νετανιάχου σε περίπτωση που επιτραπεί στη Χαμάς να διατηρηθεί στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας.